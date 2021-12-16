/666574/صور-ندوة-أمانة-حزب-الشعب-الجمهوري-بمشاركة-رئيس-جهاز-حماية-المستهلك

نظمت أمانة القاهرة بحزب الشعب الجمهوري ندوة تثقيفية مساء اليوم الخميس وذلك عن دور جهاز حماية المستهلك، وخلال الندوة أكد الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بشن 1200 حملة علي المخازن أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر.

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وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الأجهزة تتمثل في أجهزة قياس ضغط وسكر، قائلا ":الأجهزة المستعمله في قياس الضغط مثل خرطوم السباكة فهذا يسمي غش تجاري في مجتمع صحي".

واكد الدكتور إن هناك تعاون كبير وتنسيق بين الجهاز وجميع الوزرات المعنية من أجل حماية المستهلك

صور.. ندوة أمانة حزب الشعب الجمهوري بمشاركة رئيس جهاز حماية المستهلك

ولفت، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بفضل التنسيق والتعاون أصبحت مشاكل المستهلك تحل في مدة لا تزيد عن 10 ايام، لافتا إلي أن رؤية الجهاز هي الوصول إلى المواطن وهناك 210 عميل سري بيراقب علي أداء الجهاز من خلال مشاكله الشخصية وتقرير عن الأسواق بشكل كامل.

وأوضح رئيس حماية المستهلك أنه يتم الان تغير هيكل الجهاز بشكل كام وقبل شهر 6/2022 سوف يكون التغير انتهي بالكامل وهناك خطة كاملة لتغطية جميع المحافظات.