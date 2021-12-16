/666575/ليفربول-يتقدم-على-نيوكاسل-بثنائية-في-الشوط-الأول-عن-طريق-محمد-صلاح-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء محمد صلاح بهدفه في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر اللقاء، من خلال متابعة للكرة المرتده من تسديدة مانى، على الحارس لصلاح ليسددها في الشباك.

وبهذا الهدف يعزز الفرعون محمد صلاح صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدف، من خلال 17 مباراة في هذا الموسم بالدوري، ويكسر رقم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في البريميرليج.

ليفربول لديه 37 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط.

بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، في جدول البطولة برصيد 10 نقاط فقط.

تشكيل ليفربول اليوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

البدلاء: كيليهير، بيتالوجا، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، جوميز، مينامينو، تسكيماس، ويليامز.

محمد صلاح أمام نيوكاسل

لعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في 9 مواجهات، بالدوري الكأس، منذ انضمامه للريدز في موسم 2017، قادم من روما الإيطالي.

نجح الفرعون من تحقيق أرقام قوية أمام نيوكاسل مع ليفربول، بالفوز في 6 مباريات، من أصل 9 والتعادل في ثلاثة.

سجل محمد صلاح 5 أهداف في شباك نيوكسل، ليكون معدل الفرعون هدف في كل 200 دقيقة أمام نيوكاسل، وصنع صلاح هدفين لفريقه، ولم يتلقى الريد خسارة من الغريم في وجود الفرعون.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.