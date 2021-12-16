ملك السويد يزور الجناح المصرى بإكسبو 2020 دبى «صور»

جدة - نرمين السيد - زار ملك السويد كارل جوستاف، اليوم الخميس، الجناح المصرى المشارك فى معرض إكسبو دبى 2020، خلال زيارته للمعرض الذى تستضيفه حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم افتتاحه أول أكتوبر الماضى.





وكان فى استقباله أشرف حمدى المفوض العام للجناح المصرى، والدكتور خالد ميلاد مدير الجناح، حيث قاما بالترحيب به واصطحابه فى جولة داخل الجناح.

وخلال الجولة أثنى ملك السويد على الجهد الكبير المبذول فى الجناح وفى تصميمه، كما حرص ملك السويد على مشاهدة التابوت الفرعونى المعروض بالجناح، حيث قدمت له الدكتورة هدى خليفة عضو المكتب الفنى لوزير السياحة والآثار، والمشرف السابق للمكتب العلمى للوزير شرحا عن التابوت وصاحبه الكاهن بسماتيك بن أوزيرز.

وقد أعرب ملك السويد عن انبهاره بالتابوت وبجماله وبروعة ألوانه الطبيعية التى ما زالت تحتفظ بها منذ آلاف السنين، هذا بالإضافة إلى إعجابه بالمستنسخات الأثرية المشاركة فى المعرض، وخاصة تلك التى تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون.

كما قام الملك كارل جوستاف بدخول آلة الزمن " Time Machine" الموجودة بالجناح المصرى، حيث يتم عرض فيلم قصير على شاشة بتقنية 4D عن مصر قديما وحديثا والمعالم الأثرية والسياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى عرض للمدن الجديدة بها.