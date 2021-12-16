نشرة دوت الخليج| لقاء الرئيس مع مدير الطاقة الذرية ومحاكمة معلمة بسبب التنمر

جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رفائيل جروسى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم النيابة العامة معلمة للمحاكمة الجنائية تنمرت على طالب بشبرا، وتعديلات مرورية على الطريق الصحراوى الشرقى الحر «القاهرة-المنيا»، إضافة إلى إعلان قرعة دورى الأمم الأوروبية.





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