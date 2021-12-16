انتهاء أعمال الصرف الصحى بـ 20 قرية ضمن «حياة كريمة» فى المنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحى الخاصة بـ 20 قرية فى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.





وقالت المبادرة إن القرى ضمت : "سمادون، طليا، طهواى، شما، مؤنسة، كفر الطرانية، كفر أبو محمود، سنتريس، سبك الأحد، محلة سبك، القناطرين، جريس، رملة الأنجب ، دلهمو، شنشور، البرانية، الكوادى ، منيل عروس، الغنامية".

كما ذكرت أنه تم الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية فى 3 قرى، وجارٍ الانتهاء بنواحى "كفر منصور، الخور، عزبة الكوم الأخضر"، وفى مركز الشهداء، تم الانتهاء من المشروعات الخاصة بالشرب والصرف الصحى بـ 8 قرى بنواحى "ساحل الجوابر، سلامون قبلى، كفر عشما، سلامون بحرى، العراقية، بشتامى، دناصور، زاوية البقلى".

وأوضحت المبادرة أنه جارٍ الانتهاء من الوصلات المنزلية بـ 6 قرى بنواحى "نادر ، جزيرة الحجر، كفر السوالمية، كفر الشبع، ابشادى، كفر الجلابطة"، كما سلمت المشروعات بقرية "عمروس" بطول شبكات 14 كم.

