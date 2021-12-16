صندوق مصر السيادى : تطوير مجمع التحرير سيتم باستثمارات 3.5 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس صندوق مصر السيادى أيمن سليمان، أن فكرة تطوير مجمع التحرير بدأت منذ أكثر من عام مضى، لافتا فى الوقت ذاته أن طبيعة تطوير مجمع التحرير والشراكة التى ستتم فى تطويره فريدة من نوعها .





وقال رئيس صندوق مصر السيادى فى تصريحات خاصة لبرنامج مال وأعمال الذى تقدمه الإعلامية "دينا سالم"عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، إنه تم عمل كافة المقومات التى يحتاجها أى مستثمر حتى يأخذ على أساسها القرار .

وأضاف أن حجم الاستثمارات فى تطوير مجمع التحرير كبير، بسبب طبيعة الاستثمار الفندقى الذى سوف يتم توفيره فى المجمع، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تطوير مجمع التحرير سيتم باستثمارات 3.5 مليار جنيه.

وذكر أن المكون الفندقى لن يتعدى 50% من مساحة مجمع التحرير بعد التطوير، وسوف يكون مقصدا سياحيا فى سماء القاهرة، وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية فى مجمع التحرير بعد تطويره ستكون نحو 150 غرفة فندقية و150 جناحا فندقيا، مبينا فى الوقت ذاته أن منطقة وسط المدينة تجذب عددًا كبيرًا من السائحين خصوصًا بعد التطور الكبير الذى يحدث مؤخرًا فى القاهرة.