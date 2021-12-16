شعار منتدى شباب العالم يزين طائرات مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وفى وقت سابق اليوم، أعلن منتدى شباب العالم غلق باب التسجيل لحضور فعالياته فى نسخة 2021.



وكان من المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة فى فعاليات المنتدى يوم 15 من ديسمبر بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظراً للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصاً من إدارة المنتدى على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم ، فقررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالى على الموقع الرسمى للمنتدى www.wyfegypt.com.