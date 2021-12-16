مدير الصندوق السيادي: 300 غرفة وجناح فندقي في مجمع التحرير بعد التطوير

علق أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على تطوير مجمع التحرير، وقال إن حجم الاستثمارات في تطوير مجمع التحرير كبير بسبب طبيعة الاستثمار الفندقي الذي سوف يتم توفيره في المجمع .

وأضاف أيمن سليمان في حواره على قناة " إكسترا نيوز " أن :" المكون الفندقي لن يتعدى 50 % من مساحة مجمع التحرير بعد التطوير، وسوف يكون مقصد سياحي في سماء القاهرة".

وتابع :" عدد الغرف الفندقية في مجمع التحرير بعد تطويره ستكون حوالي 150 غرفة فندقية و 150 جناح فندقي ".

ولفت إلى أن منطقة وسط المدينة تجذب عدد كبير من السائحين خاصة بعد التطور الكبير الذي يحدث مؤخرا في القاهرة.