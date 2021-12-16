فسخ عقد جونيور أجايى بالتراضى

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي عن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة.

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