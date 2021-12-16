الوطنية للصحافة تصدر تغييرات صحفية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، تعيين هبة الله صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بدلاً من أيمن فتحي توفيق، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية. ووافقت الهيئة على مد خدمة اياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطيه صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام. كما وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبد السميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من محمد جنه لبلوغه سن المعاش، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة. وناقشت الهيئة عدد من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية ، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.

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