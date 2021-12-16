محمد صلاح يسجل ضد نيوكاسل ويعزز صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..فيديو

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدف فريقه الثاني ضد نيوكاسل في الدقيقة 25 في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطول الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 – 2022، ليحول النتيجة إلى 2-1 بعد تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 7 ورد أصحاب الملعب بهدفين عبر جوتا في الدقيقة 21 وصلاح في الدقيقة 25.

وعزز النجم المصري صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 15 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الوصيف برصيد 9 أهداف.

هدف محمد صلاح ضد نيوكاسل

يدخل فريق ليفربول المباراة ويحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 37 نقطة خلفاً لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد 10 نقاط.

يتطلع فريق ليفربول لمواصلة سلسلة الإنتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي إمتدت لـ 6 مباريات متتالية منذ التعادل أمام برايتون بنتيجة 2-2 في الجولة الـ 10 من مسابقة البريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

وكان ليفربول قد تغلب على أستون فيلا بهدف نظيف، أحرز النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، لينتزع ثلاث نقاط ثمينة لصالح الريدز.

وتحمل مواجهة الخميس رقم 10 التي يخوضها محمد صلاح ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي سواء مع فريقه السابق تشيلسي أو ليفربول.

وسجل محمد صلاح ظهوره في 9 مواجهات سابقة ضد نيوكاسل بالبريميرليج، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ولم يتلق محمد صلاح نجم ليفربول، أي هزيمة مع فريقه أمام نيوكاسل طوال الفترة الماضية، حيث حقق 6 انتصارات بالإضافة إلى 3 تعادلات.