باحث بالقومي للبحوث: طرح لقاح كوفي فاكس خلال 6 شهور وسيُصدر للخارج

أكد الدكتور محمود شحاتة، باحث بالمركز القومي للبحوث، اطمئنانه للقاح المصري كوفي فاكس الذي وصل إلى مرحلة التجارب السريرية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمد رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «لقاح كوفي فاكس من أصل مصري، وبالنسبة لي أفضله حال التخير بينه وبين لقاحات أخرى»، مضيفا: «كوفي فاكس إنجاز طبي سيكون قابلا للتصدير على مستوى العالم».

وأضاف: «كوفي فاكس سيكون أول إنتاج مصر للقاح، وفي غضون 6 شهور سيتم طرح اللقاح بالسوق المصرية».

ودخل اللقاح المصري كوفي فاكس إلى مرحلة التجارب السريرية، وسط تأكيدات من الفريق البحثي على ارتفاع درجة الفعالية والأمان الخاصة به.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أحمد السيد قايد، باحث بالمركز القومي للبحوث، إن مصر لديها خبرات وأدوات أهلتها لبدء العمل على اللقاح المصري «كوفي فاكس».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «تنفيذ بروتوكولات التتابع الجيني للفيروس تستغرق فترة طويلة، واللقاح قابل للتطور»، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 50 طفرة من سلالة كورونا الجديدة، مضيفًا: «خطوات تسجيل الفاكسيم طويلة، وتتضمن مراحل عدة بينها النشر العلمي».