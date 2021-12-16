"القومي للبحوث": اللقاح المصرى "كوفى فاكس" ليس له آثار جانبية

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن اللقاح المصري «كوفي فاكس» حصل على معدلات أمان بلغت 100% وليس له أي آثار جانبية.
وأضاف محمد أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن كوفي فاكس هو إنتاج وطني، ويمكن تغييره حال حدوث أي مشكلة دون انتظار الآخرين.
وكشف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، سر تسمية اللقاح المصري «كوفي فاكس» موضحا أن اسم اللقاح عبارة عن مقطعين هما «كوفي» وهي مأخوذة من «كوفيد 19» و«فاكس» مأخوذة من «فاكسين».
وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الاختبارات السريرية للقاح المصري كوفي فاكس أمامها 6 أشهر، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية سجلت اللقاح لديها بعد إجراء اختبارات على الحيوانات لمدة سنة ونصف.
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