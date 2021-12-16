/666572/الزمالك-يعدل-عقد-معسكر-الإمارات-ويحصل-على-مليون-ونصف-وامتيازات-إضافية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تعديل العقد بعد مناقشة إدارة الزمالك مع الشركة الراعية، ليحصل النادي على مليون ونصف دولار إضافية بجانب بعض الإمتيازات الأخرى.

وتم إلغاء عقد الدوره الوديه في الامارات وتوقيع عقد جديد يتضمن حصول الزمالك على مليون ونصف جنيه وتحمل شركة التسويق مصاريف السفر والاقامه وتذاكر الطيران .

وسيلتقي الزمالك مع اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الاماراتي، ضمن مباريات المعسكر الذي سيقام في شهر يناير القادم بفترة التوقف الدولي، التي سيلعب خلالها منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا.

طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

أدى طارق حامد لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الخميس.

وخضع “حامد” لفقرة تأهيلية أخرى في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

موقف الفريق في الدوري

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

أمير عزمي: أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه

عبر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادتة بالعودة إلي القلعة البيضاء، وتوليه منصب المدرب المساعد.

وقال أمير عزمي مجاهد : “أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك”.

وأضاف: “تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري”.

واردف:” لقد جاءت لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب حيث لم انظر أبداً لترتيبي داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيتي شرف كبير .

ووأصل: “ لقد عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عندما يأتي الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا يوجد حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا”.

واختتم حديثة:” اود أن اوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، واتمني تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.