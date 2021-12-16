/666576/ماذا-قدمت-تنسيقية-شباب-الأحزاب-برلمانيا-من-أجل-الحماية-الإجتماعية-للمصريينالنائب-أحمد-فتحى-يتحدث-بـندوة-تحيا-مصربنواجه-منعدمى-الضمير

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن جهود نواب التنسيقة فى ملف الحمياة المجتمعية فى مصر خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال دورهم الرقابى تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ، أو من خلال دورهم التعاون والتنسيق مع الحكومة ببرتوكلات التعاون، وأيضا دعم جهود الدولة بالوعى والتوعية لدى المواطنين فى الشارع المصرى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدراها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن ملف الحماية المجتمعية موجود فى كل بيت مصر، ويهم جميع أفراد الأسرة المصرية، والدولة المصرية تدرك أهميته ومن ثم تبذل فيه جهود كبيرة، وإنطلاق من هذا السياق كان لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسى النواب والشيوخ رؤية تكاملية مع هذه الأهمية، خاصة فى ضوء الإشكاليات الكبيرة التى تصاحب تحركات الحكومة فى هذا الملف، وبالتالى تركها بشكل منفرد دون تعاون سيكون تداعياته السلبية أكبر وليس سعى نحو تقديم حلول للمشكلات التى تهم المواطن فى الأساس والذى يعمل الجميع من أجله.

ولفت النائب أحمد فتحى إلى أنه انطلاقا من هذا النهج رؤي أن يتم عمل برتوكول تعاون بين التنسيقية من ناحية وبين وزارة التضامن من ناحية أخرى، بهدف التعاون فى نقل المشكلات الخاصة بمنظومة التضامن، والعمل وضع حلول زمنية محددة له، خاصة أنه قبل هذا البرتوكول كانت الردود روتينية على جميع الطلبات والأدوات الرقابية التى تقدم، ومن ثم كان البرتومول إطار ملزم للتعاون حيث وضع الحكومة فى الصورة بشأن الإشكاليات والحصول منها على حلول بما يصب فى صالح المواطن، بجانب التوعية والترويج لكل أنشطة الوزارة التى تقوم بها من الأساس للمواطن ومن ثم تصل له فى كل قرية ونجع بالمحافظات المصرية.

ماذا قدمت «تنسيقية شباب الأحزاب» برلمانيًا من أجل الحماية الإجتماعية للمصريين؟النائب أحمد فتحى يتحدث بـ«ندوة دوت الخليج»:«بنواجه مُنعدمى الضمير»

وأكد على أنه من خلال هذا البروتوكول تتم ممارسة الدور الرقابى بشكل فعال من خلال نواب التنسيقية، مشيرا إلى أنها فرصة لتوجيه الشكر للحكومة وأعضائها بوزارة التضامن على هذه الجهود، وبجانب هذه التحركات توجد جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بدورها أيضا للرقابة على الأداء الحكومى وكثير ما ترصد إشكاليات وقلة ضمير من البعض ويتم إتخاذ الإجراء القانونى الرادع لهم، بجانب أيضا رصد إيجابيات كثيرة يتم شكرهم عليها قائلا:"بنشوف ناس بتراعى ربنا وناس الضمير منعدم".

فى السياق ذاته أكد وكيل لجنة التضامن إلى أنه بجانب هذه التحركات أيضا توجد جهود مجتمعية من خلال نواب التنسيقية ولجنة التضامن بشأن قضايا وحقوق المسنين وإصدار قانون خاص بهم متضمن مميزات كثيرة وهو ما تجرى مناقشته خلال الفترة الأخيرة بمجلس الشيوخ، بجانب متابعة الدور الرقابى بشأن تشريعات ذوى الإعاقة خاصة أنه للأسف رصدنا إشكاليات بشأن عدم وعى بعض القائمين على تنفيذ القانون به، ولكن بالنقاش والحوار والمتابعة والرقابة نصل لنتائج مختلفة وتنسيقات تصب فى صالح ذوى الإعاقة حيث إشكاليات كارت الخدمات وأيضا نسبة الـ5%.

ماذا قدمت «تنسيقية شباب الأحزاب» برلمانيًا من أجل الحماية الإجتماعية للمصريين؟النائب أحمد فتحى يتحدث بـ«ندوة دوت الخليج»:«بنواجه مُنعدمى الضمير»

وأكد أيضا بأن جزء من جهود نواب التنسيقية له صلة مباشرة بدعم والتوعية بشأن مشروعات الدولة المصرية التى تصب فى مصلحة الحماية المجتمعية كمشروع حياة كريمة، ولدى التنسيقية 6من نواب المحافظين مدركين ومتابعين لهذا المشروع بمحافظاتهم ويتم نقل الصورة من خلالهم فى كون هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة تصب فى صالح المواطن فى كل قرية وحى وعزبة بمحافظات مصر.