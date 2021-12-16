/666577/محمد-بركات-مصر-خدت-علقة-كورة-أمام-الأردن-وأقل-واجب-نخسر-3

تحدث محمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي الاسبق، حول أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "منتخب مصر لم يظهر بشكل جيد في البطولة سوى بعض الوقت أمام الجزائر، عندما ظهرنا برد فعل جيد".

وأضاف: "قدام منتخب الأردن الشوط الأول أخدنا "علقة كورة"، وطالما هنتكلم عن الحظ، يبقى لولا حظ منتخب الأردن كنا هنخسر الشوط الأول بـ3 أهداف".

وأكمل: " الدوري الأردني يبدأ في فبراير وينتهي في نوفمبر، وعندما واجهنا الأردن فأنت تواجه لاعبين مُنتهيين بدنيًا بسبب نهاية الدوري الأردني منذ فترة، ورغم ذلك لولا الشناوي "أقل واجب" نخسر 3 “.

وأختتم قائلاً: "يجب على كيروش الاستماع لمعاونيه من اجل التعرف بشكل اسرع على المنتخب واجواء الكرة المصرية، ناس كتير مش راضية عن فترة كيروش بصفة عامة، فيه قرارات داخل وخارج الملعب "غير مفهومة".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.