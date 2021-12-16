حادث مروع يتسبب في إصابة 40 شخصًا على طريق أبو سيمبل

/666578/حادث-مروع-يتسبب-في-إصابة-40-شخصا-على-طريق-أبو-سيمبل

شهد طريق ابو سمبل في محافظة أسوان منذ قليل، وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيسن، مما نتج وأسفر عن إصابة مايقرب عن 40 شخصًا وجاري الحصر لمعرفة الدقيقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وقوع حادث تصادم بين أتوبيسن على طريق أبو سيمبل

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على عجوز، قتل صديقه العجوز، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، داخل شقة المجني عليه في إمبابة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ملابس حريمي

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة، إمبابة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الجريمة يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث امبابة، حيث أتضح أيضا العثور على جثة عجوز في العقد السادس من العمر وفي حالة تعفن، فضلا عن ارتدائه ملابس حريمي.

علاقة غير أخلاقية

وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة، لكشف ملابسات الجريمة، حيث أتضح أن المجني عليه اعتاد إقامة علاقات غير أخلاقية مع صديق له يكبره بعدة سنوات.

اعتراف المتهم

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه سدد لصديقه المجني عليه طعنات أودت بحياته، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معه.