/666580/محمد-بركات-يهاجم-كيروش-تصريحاتك-غير-مفهومة-وكنا-بنكسب-بالحظ

شن محمد بركات لاعب الأهلي السابق هجوماً عنيفاً على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخروج من كأس العرب أمام تونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد بركات تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "تصريحات كيروش عن التحكيم غير مفهومة ولا يوجد اي مبرر للحديث عن التحكيم في لقاء تونس، واحنا اللي كنا بنكسب بالحظ".

وأضاف: "محمد دراغر ظهير تونس طول الماتش بيجري وبيلعب عرضيات وبيراوغ، بدل ما نتكلم عن التحكيم نشوف حل للمشاكل الفنية في الملعب وازاي نوقف أخطر عناصر تونس".

"وأكمل: الكيميا" والتجانس بين أفراد الجهاز الفني أمر مطلوب، وزي ما بنشوفه بيسدد على الحضري في التمرين وبيهزر، عاوزين نشوفه بيحط تشكيل صح وأختتم قائلاً: "اتعلمنا واحنا بنلعب كورة ان لما اشوف المدرب بتاعي متوتر على الخط وبياخد انذارات أكيد انا كمان، هتوتر الفوارق بيننا وبين المنتخبات الأخرى فوارق بسيطة وليست فوارق خرافية".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.