جدة - نرمين السيد - وكتب المنتدى عبر منصاته الرسمية: "انتهى التسجيل! شكرا لكم جميعا وابقوا على اتصال لسماع منا قريبا لبدء مغامراتنا الجديدة".
وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وكان من المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة فى فعاليات المنتدى يوم 15 من ديسمبر بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظراً للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصاً من إدارة المنتدى على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم ، فقررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالى على الموقع الرسمى للمنتدى www.wyfegypt.com.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق باب تسجيل الحضور بمنتدى شباب العالم 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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