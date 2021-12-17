غلق باب تسجيل الحضور بمنتدى شباب العالم 2021

جدة - نرمين السيد - وكتب المنتدى عبر منصاته الرسمية: "انتهى التسجيل! شكرا لكم جميعا وابقوا على اتصال لسماع منا قريبا لبدء مغامراتنا الجديدة".

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم فى النسخة الرابعة من المنتدى.



وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة، فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة فى فعاليات المنتدى يوم 15 من ديسمبر بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظراً للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصاً من إدارة المنتدى على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم ، فقررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالى على الموقع الرسمى للمنتدى www.wyfegypt.com.