متحدث الصحة: الجرعة التعزيزية للقاح كورونا اختيارية ولا يشترط التسجيل

وأوضح عبد الغفار فى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامى رامى رضوان، عبر فضائية dmc، أن المواطن لا يحتاج إلى التسجيل من أجل الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا، كون بيانات المواطنين الذين حصلوا على الجرعتين مسجلة لدى قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ستبدأ فى إرسال رسائل نصية لكل من مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، بدءا من الساعات المقبلة.
وبين المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم استخدام أكثر من 52 مليون جرعة بمصر بين الجرعة الأولى والثانية، موضحا أن عدد من تلقوا الجرعة الثانية من هذا الرقم يقدر بـ30% من إجمالى الـ52 مليون جرعة.
وشدد عبد الغفار على أن الجرعة التعزيزية لا تشترط أن تكون من ذات اللقاح الذى حصل عليه فى البداية.
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