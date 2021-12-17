جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن الطريق يخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين اتجاه طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلى فى اتجاه مطروح.
وأوضح صابر أن الأمر استلزم غلق الطريق الساحلى القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر ليعمل فى الاتجاهين بواقع حارتين لكل اتجاه بطول 600 متر، على أن تكون مدة تلك الأعمال 3 أشهر.
من جانبه، استعرض صابر حملات الإدارة العامة للمرور التى شنتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث حررت الأجهزة الأمنية 5 آلاف مخالفة مرورية، كما تواصل الإدارة حملاتها لتطبيق القانون وضبط المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق جديد للطريق الساحلى 101.. «آخر اليوم» يكشف خريطة التحويلات المرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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