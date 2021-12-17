4 أيام ويبدأ الشتاء.. مساء dmc يوضح موعد الانقلاب الشتوى ويحذر من الطقس

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، آخر الأخبار المتعلقة بالطقس، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرا إلى أنه يتبقى 4 أيام فقط على بدء موسم الشتاء فعليا.





وأشار رضوان إلى أن هناك 4 أيام باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" وبداية الانقلاب الشتوى إيذانا ببدء فصل الشتاء، والذى من المرتقب أن يبدأ الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر، ويستمر 88 يوميا و23 ساعة، وفق الحسابات الفلكية. ودعا مقدم برنامج مساء dmc المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر. وعرض رامى رضوان نتيجة استطلاع الرأى، الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتضمن سؤال المواطنين بالعينة حول مدى ثقتهم فى توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع التقلبات الجوية فى أحوال الطقس التى تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة. وأشار إلى أنه تبين من النتائج أن 66.3% من المصريين يثقون فى توقعات هيئة الأرصاد بخصوص درجات الحرارة والأمطار والسيول، مقابل 17.8% لا يثقون بها، و20.5% لم يحددوا.

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