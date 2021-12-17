الصحة: إرسال رسائل نصية للمواطنين غدًا لتلقى جرعة تعزيزية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأبحاث في مصر وعلى مستوى العالم أثبتت أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "المعززة"، تعزز مستوى المناعة بجسد الإنسان ويكون لها تأثير جيد جداً حتى في التعامل مع المتحورات المختلفة للفيروس، مشدداً على أنه غداً الجمعة سيتم إرسال رسائل نصية لكل من مضى عليه 6 أشهر من تلقى الجرعتان من أجل تلقى الجرعة الثالثة، وتابع:"الرسائل سترسل غداً الجمعة".
وأضاف عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجرعة المعززة سيحصل عليه المواطنين بذات المواقع التي حصلوا فيها على الجرعتان السابقتان، وتابع: "وليس بالضرورة أن يحصل المواطن على ذات اللقاح في الجرعة التعزيزية ".
ولفت "عبد الغفار"، إلى أن الهدف من إرسال الرسائل هو تنظيم عملية التوافد على مراكز التلقيح وعدم حدوث تزاحم في مواقع على حساب مواقع أخرى، مناشد كل من تلقى الجرعة الأولى وتخلف عن الجرعة الثانية سرعة التوجه لمراكز التلقيح للحصول عليها.
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