ليفربول يقسو على نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. وصلاح يسجل «فيديو»

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حقق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3/1 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع لاعبيه أن يحسموا المبارة لصالحهم بعد تقديمهم أداء أكثر من رائع، كما تألق النجم المصري محمد المصري محمد صلاح وأستطاع أن يحرز هدف بطريقة مميزة.

وأحرز هدف نيوكاسل جونجو شيلفي في الدقيقة 7 ثم أحرز لليفربول كلاً من جوتا في الدقيقة 21 ثم محمد صلاح في الدقيقة 25 يعد إنفراد من ماني ثم يعرقله لاعب نيوكاسل لتذهب الكرة لمحمد صالح ويضعها على يسار الحارس بشكل رائع، وأختتم الأهداف الكسندر أرنولد في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية ليؤكد فوز الريدز بثلاثية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول عند النقطة رقم 40 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيده ليشتد الصراع عن أخره بين الفريقين، بينما يظل نيوكاس في المركز التاسع عشر بـ10 نقاط.

تشكيل ليفربول اليوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

البدلاء: كيليهير، بيتالوجا، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، جوميز، مينامينو، تسكيماس، ويليامز.

محمد صلاح أمام نيوكاسل

لعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في 9 مواجهات، بالدوري الكأس، منذ انضمامه للريدز في موسم 2017، قادم من روما الإيطالي.

نجح الفرعون من تحقيق أرقام قوية أمام نيوكاسل مع ليفربول، بالفوز في 6 مباريات، من أصل 9 والتعادل في ثلاثة.

سجل محمد صلاح 5 أهداف في شباك نيوكسل، ليكون معدل الفرعون هدف في كل 200 دقيقة أمام نيوكاسل، وصنع صلاح هدفين لفريقه، ولم يتلقى الريد خسارة من الغريم في وجود الفرعون.

بيان رابطة الأندية

جاء في بيان رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ما يلي: "أظهرت أحدث بيانات اللقاح التي تم جمعها لشهر نوفمبر أن 75 في المائة من اللاعبين عبر الدوري الإنجليزي الممتاز إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تلقوا حقنة واحدة أو ينوون التطعيم.

وتابع: "إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تلقيحهم مرتين 59 في المائة، وهناك 16 في المائة من المقرر أن يحصلوا على اللقاح قريبًا، في حين أن 25 في المائة من اللاعبين لا يعتزمون حاليًا الحصول على لقاح".

وأضاف المستشار الطبي لـ الرابطة، ريتشارد هيجينز: "بالإضافة إلى الإرشادات الطبية المُحسّنة الصادرة مؤخرًا، اختارت الرابطة تعزيز بروتوكولاتها لجميع الأندية للمساعدة في تقليل المخاطر الصحية للأفراد أثناء السعي للتخفيف من خطر تأجيل المزيد من المباريات في الأسابيع المقبلة".