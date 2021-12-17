«نفسى فى عمرة».. كفيفة تروى رحلتها مع تحفيظ القرآن على مدار 50 سنة (فيديو)

وقالت سيدة على شعلان، البالغة من العمر 70 عاما، إنها ختمت القرآن الكريم منذ أن كانت في سن الـ15 عاما، وبدأت فى تحفيظ القرآن لفتيات القرية، مؤكدة أنها استمرت على ذلك لمدة نصف قرن كاملة.
وتابعت: "الجوف الذى لا يوجد به قرآن كالبيت الخرب، لذلك هى تقوم بتحفيظ كتاب الله للفتيات".
وقالت سيدة شعلان، إن كل أمانيها في هذه الحياة أن تؤدى شعيرة العمرة كى تتمكن من زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت أنها لا تريد شيئا سوى زيارة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدة أنها تمارس عملها اليومي بشكل طبيعي، حيث تقوم بقراءة القرآن أثناء عمل الشغل اليومى، حيث تقوم بإعداد الطعام والغسيل.
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