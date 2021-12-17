«لغة القرآن» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. والأوقاف تترجمها إلى 19 لغة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن ترجمة خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، إلى 196 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة.

ترجمة خطبة الجمعة

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وأوضحت، أن ذلك يأتى أيضا فى ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بالصوت والصورة من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.