الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، فى بيان لها، أنه يستمر تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة خلال اليوم.

حالة الطقس اليوم



وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 17 ديسمبر إلى الأربعاء 22 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

سقوط أمطار



وقالت إن هناك أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 50-60% تقريبا، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا قد تمتد الى شمال الصعيد بنسبة 30-40% على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

أما درجات الحرارة ففى القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 13، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجة.