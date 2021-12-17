بينها 3 ضمن «حياة كريمة».. الأوقاف تفتتح 23 مسجدا جديدا اليوم بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا.





وأوضحت أنه وصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مساجد، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا. وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف المنيا محمد قاسم – اسمو العروس- مركز دير مواس الطممة – بندر دير مواس نازلى حليم – البرنس – الجرنوس – بنى مزار الهادى – زاوية حاتم – بنى عبيد – أبو قرقاص الفتح الإسلامى – عزبة كتكوت – دير مواس عقبة بن نافع – الحجز القديم – منشية الدهب البحرية- المنيا نور الإسلام – بنى موسى – بنى عبيد – أبو قرقاص الأحمدى – عزبة الصبحة – بوجا – سمالوط مديرية أوقاف أسيوط عمر بن الخطاب – جزيرة بنى مر – مركز الفتح المغربى – مركز ابنوب الهدى والنور – قرية دوينة مركز أبو تيج المدينة المنورة – قرية عرب الأطاولة – مركز الفتح الفلاح – قرية أولاد رايق - مركز أسيوط مديرية أوقاف القليوبية الرحمن الرحيم – عزبة أبو خربوش - شبلنجة – بنها ثان الزهراء – طحلة – بنها أول الغربى – كفر فرسيس - بنها ثان الرحمة – عرب إسماعيل – جزيرة بلي- بنها ثان مديرية أوقاف المنوفية عمر عبد المجيد – فريده أبو عوالي- مركز أشمون الصفا – كفر عون – مركز أشمون مديرية أوقاف الشرقية الحسامنة ناحية الصوينى – مركز ديرب نجم مديرية أوقاف الوادى الجديد الحاجر – قرية تنيدة – مركز بلاط مديرية أوقاف مطروح القبلتين - سملا - ك 13 شرق مطروح ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الأقصر الصن – أرمنت الحيط - أرمنت

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