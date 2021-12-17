أمطار وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





وتشهد حالة الطقس سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50 إلى 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلنا ومن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة. كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وفى وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 17 ديسمبر إلى الأربعاء 22 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كل الأنحاء.

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