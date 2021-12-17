موجز دوت الخليج: الصحة تعلن تفاصيل جرعة كورونا الثالثة.. وتصريحات جديدة من شيرين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، هى جرعة اختيارية، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فهى مهمة فى زيادة جهاز المناعة ضد فيروس كورونا ومتحوراته. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية متحدث الصحة: الجرعة التعزيزية للقاح كورونا اختيارية ولا يشترط التسجيل 4 أيام ويبدأ الشتاء.. مساء dmc يوضح موعد الانقلاب الشتوى ويحذر من الطقس والد ضحية التنمر يعلق على إحالة المعلمة للنيابة ويكشف تفاصيل الواقعة «نفسى فى عمرة».. كفيفة تروى رحلتها مع تحفيظ القرآن على مدار 50 سنة (فيديو) وزير الأوقاف: الأديان كلها رحمة وجاءت لسعادة الناس لا لشقائهم الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم فى المحافظات قطع المياه عن بعض مناطق شبرا اليوم.. ومناشدات للمواطنين لتدبير احتياجاتهم «لغة القرآن» موضوع خطبة الجمعة اليوم.. والأوقاف تترجمها إلى 19 لغة مصرع 5 جنود بحادث سير فى المكسيك أمريكا تصدر تحذيرا عاجلا بشأن لقاح جونسون آند جونسون بايدن: أوميكرون سيتفشى أسرع فى أمريكا.. الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين استئجار أماكن جديدة.. حيلة غريبة من الدنمارك لتخفيف اكتظاظ السجون إعصار راى يضرب الفلبين وتشريد أكثر من 300 ألف شخص ليفربول يخطف فوزا مثيرا من نيوكاسل ويقلص الفارق بينه وبين السيتى شوبير: أجاى لديه عرض داخلى وآخر خارجى بعد رحيله عن الأهلى أرنولد: محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم الآن ويريد كتابة اسمه فى كتب التاريخ شيرين عن قبلتها ليد حسام حبيب أمام الجمهور: كنت غلط ظافر العابدين: سعيد بأن زوجتى سرقت الأضواء منى فى مهرجان القاهرة (فيديو) إصابة 40 شخصا فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل

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