قطع المياه عن بعض مناطق شبرا اليوم.. ومناشدات للمواطنين لتدبير احتياجاتهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وشبرا الخيمة، لمدة 8 ساعات مساء اليوم الجمعة، من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباح السبت المقبل، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن المناطق المتضررة من انقطاع المياه التابعة لمنطقة بهتيم "ميدان الحرية، والوحدة العربية، وعزبة رستم، وعزبة الجبلاوى، وعزبة بدران، ومدينة التعاون الشرقية، ومدينة فتح"، بالإضافة إلى بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهى "مدينة السعادة ومدينة التعاون وأرض بشير وبيجام والمنشية الجديد"، بالإضافة إلى ضعفها عن عزبة عثمان. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنه سيجرى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى، وأنه سيجرى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال المد.

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