/666570/محمد-كمال-مرعي-القانون-رقم-152-منح-العديد-من-المميزات-لأصحاب-المشروعات-من-الشباب

تحدث النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ندوة حوارية موسعة لـ «موقع دوت الخليج» أدارها الزميل محمود فايد، بشأن التحديات التى تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، وجهود اللجنة فى فض التشابكات الكثيرة بين جهاز المشروعات مع الأجهزة المختلفة بالسلطة التنفيذية، خاصة فى ضوء المزايا الكثيرة التى تضمنها القانون الجديد ولكن لم يتم تطبيقها الشكل السليم ولم يستفيد منها الشباب الذين يستطيعون تحقيق ملايين الجنيهات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دوت الخليج

وأشار إلي أن القانون رقم 152، فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمثابة مميزات من الدولة لأصحاب المشاريع من الشباب، فى إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية لتوجيه المحليات بالعمل بالقانون 152 الذي يحمل عدة مزايا لأصحاب المشروعات.

وتابع مرعي: المشروعات الصناعية ترخص من هيئة التنمية الصناعية و هناك روتين قاتل، مناشدا وزيرة الصناعة بأن تكون هيئة التنمية الصناعية خاصة بالمناطق الصناعية فقط وليس ترخيص المشروعات الصناعية، مطالبا الوزيرة بمنح هذه المشروعات لجهاز تنمية المشروعات حتي يتم منحها شهادة تصنيف لتعمل وتستفيد.

محمد كمال مرعي: القانون رقم 152 منح العديد من المميزات لأصحاب المشروعات من الشباب

وأضاف: الخريطة الاستثمارية التي قامت بها اللجنة هي الانتقال لهيئة الاستثمار مع تحديث الصناعة مع اللجنة التي تشكيلها في المحافظة والمختصة بحل جيمع المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات حتي يتم إعادة ترتيب المحافظة استثماريا، لافتا أن هناك مواقع ملك للدولة ومن الممكن الاستفادة منها عن طريق عمل فرص استثمارية بها.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلي أن المجمعات الصناعية التي يتم إقامتها داخل المحافظات لابد أن تتواكب مع الطبيعة الاقتصادية لكل محافظة حتي يتم توفير فرص عمل للشباب، مضيفا: اللجنة ستقوم بعمل زيارة ميدانية لمحافظات كفر الشيخ، البحيرة والإسكندرية بعد ذلك سيكون هناك زيارة لمحافظات الصعيد، لافتا أنه خلال الشهر القادم سيتم اطلاق حملة إعلامية شاملة خاصة بالجهود التي بذلتها الدولة هناك فرق وعربات متنقلة في المحافظات لتوعية أصحاب المشروعات.