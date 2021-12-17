/666579/تعديل-تشريعى-لقانون-وحدات-الطعام-المتنقلةمرعى-يكشف-التفاصيل-لـ-تحيا-مصر

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه يتوى إجراء تعديل تشريعى على قانون وحدات الطعام المتنقلة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدا أنه فيما يتعلق بقانون وحدات الطعام المتنقلة، فالقانون نص علي أن تكون عربات الطعام مرخصة بواسطة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعيات الأهلية، مشددا علي ضرورة أن تكون العربات في أماكن لا تقيد حركة المرور وفي نفس الوقت لا تكون في أماكن غير آهلة بالسكان.

تعديل تشريعى لقانون وحدات الطعام المتنقلة..مرعى يكشف التفاصيل لـ دوت الخليج

ولفت إلى أن أن اللبس كبير من جانب الحكومة تجاه القانون وشارع 306، مؤكدا على أنه لا أحد يدرك وحدات الطعام المتنقلة خاصة فى مطالبات البعض بفرض إشغال علي هذه الوحدات أيضا، وخاصة فى التجمعات فى القاهرة الجديدة، حيث مجلس الأمناء يرفض وجود وحدات الطعام المتنقل، بجانب الجمعيات الأهلية المحق له ترخيص أيضا هذه الوحدات لم تصدر أى ترخيص ولا يوجد أى ترخيص صدر بخصوص وحدات الطعام المتنقل ونعمل على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والشبا والرياضة على عمل برتوكولات تعاون بشأن التغلب على هذه الإشكاليات وسنكون أمام نقلة نوعية فى هذا الإطار ويتم تحديد السيارات وأيضا تحديد الشوارع بهوى إقتصادى وليس بهوى المحليات.

وأشار إلى أن سيعمل على إجراء تعديل بقانون وحدات الطعام المتنقلة لضم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جهات التراخيص الخاص بوحدات الطعات بعد تحديد الأماكن من المحليات والمجتمعات العمرانية حتى تتم الاستفادة من القانون رقم 152لسنة 2020، مؤكدا على قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر سيشهد نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد فض التشكابات.