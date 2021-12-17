نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. زيارة جامعة كفر الشيخ وتوجيه كلمة لـ«سيسا»

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمى الضخم على ارض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذى تشهده مصر فى مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، فى اطار جهود الدولة الحثيثة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة فى مصر وجهودها فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كما وجه الرئيس بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة فى هذا الصدد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من كل الجوانب، مع عرض تقارير متابعة دورية فى هذا الخصوص.

وأضاف المتحدث الرسمى انه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص، فضلا عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ فى مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادى ممكن من خلال الترويج السياحى لمصر، وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلا عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى لتغير المناخ.

وشارك فى الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين عبد العزيز وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا"، وذلك فى إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، والذى عقد بالقاهرة.

وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى مؤتمر لجنة "سيسا"، وتولى مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها فى تحقيق التكامل الأمنى والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التى تحيط بالدول الأفريقية، مثمنا فى هذا الصدد دور اللجنة فى مواجهة مختلف التحديات التى تشهدها القارة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف اشكاله، والذى يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، مما يستدعى تكثيف التنسيق بين كل الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.

كما أكد الرئيس الدور المحورى للجنة "سيسا" وكل الأجهزة الأمنية الإفريقية للإسهام بدور فعال فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتى أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار فى كل الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقى التحديات الأمنية التى تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبرانى والجريمة المنظمة، مشددا فى هذا الإطار على أن نجاح منظومة العمل الأمنى متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا" سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمى والدولى، مما يستدعى مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقى بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.

ووجه الحضور من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية الشكر للرئيس على رعايته لأعمال مؤتمر "سيسا"، مؤكدين تطلعهم لتعزيز دور اللجنة تحت الرئاسة المصرية كآلية قارية فعالة لدعم التنسيق الاستخباراتى الوثيق بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلا عن مساهمتها فى إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التى تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الإفريقية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربى، وبحضور الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وعبر الرئيس السيسى عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان، معربا عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الصربية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيداً بالدور المحورى الذى تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.

كما أشاد "داتشيتش" بالتطورات الاقتصادية الإيجابية فى مصر تحت قيادة الرئيس، مؤكداً حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلمانى.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا فى مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلاً عن التعاون فى المجال العسكرى ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف فى المحافل الدولية، فى ضوء مواقف صربيا المتوازنة تجاه مساندة القضايا العربية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الأوقاف فى الجانب الدعوى وتدريب الآئمة، وفى مجال التأليف والترجمة والنشر.

ووجه الرئيس بالتركيز على المتميزين من الأئمة وصقلهم علميا ومهاريا من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوى على أساس صحيح ومستنير، وفى هذا الاطار، اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف فى تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

وعرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى عقدت مؤخرا، والإقبال الدولى الواسع الذى شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية فى قراءة القرآن الكريم.

ووجه الرئيس بتعزيز دور المسابقة فى قياس مدى فهم معانى القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلا عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خصوصا من النشء والشباب.

كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولى فى شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، حيث وجه الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنسانى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الأوقاف استعرض أيضا جهود الوزارة فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلا عن الإصدارات الموجهة للنشء، وكذا ترجمة معانى القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيرا إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم.

كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية فى الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة زيادة بلغت حوالى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أى نزاعات بين هيئة الأوقاف وأى جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك فى إطار صون أملاك وحقوق الدولة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالى

ووجه الرئيس بتعزيز مشروعات الهيئة فى إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكل مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضى تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية فى تاريخ الهيئة.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذى تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن فى قناة السويس، والذى سيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم، فضلا عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبة لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمى وأسعار البترول العالمية.

وتم أيضا عرض أصداء مشاركة قناة السويس فى معرض "إكسبو دبى 2020" من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتى هدفت للترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلا عن جهود تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة بطول 40 كم، والتى تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا عرض جهود قناة السويس للوفاء بمسئوليتها البيئية الدولية، حيث ستقوم القناة بتخصيص حوافز لمشغلى السفن العابرة، وذلك اعتمادا على مساهماتهم فى المحافظة على البيئة من خلال تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك بهدف تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعى المسال ومختلف أنواع الوقود ذات النسبة الكربونية المنخفضة، لتصبح قناة السويس كقناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة.

كما اطلع الرئيس فى ذات السياق على جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية فى إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بحرى أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكرى بدرجة نائب وزير.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ.



وأكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها الهام وإيمانا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل، موجها المجلس الأعلى للجامعات بما يلى:

- تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع فى المجتمع.



- دعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى كل المجالات.

- تطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.

وأعرب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عن تشرفهم بلقاء الرئيس، وتقديرهم لحرصه على تعزيز دور الجامعات المصرية فى تكوين كوادر شابة من أبناء الوطن قادرة على المنافسة فى سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، جامعة كفر الشيخ، وشارك الرئيس فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.



وأكد الرئيس خلال حواره مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازى مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالى والمستقبلى، وفى إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم فى كل المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقى لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.



كما أكد الرئيس على الطلاب أهمية تنمية الوعى والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات فى العصر الحالى سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك بالتوازى مع تطوير مستواهم العلمى والأكاديمى وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالى والمستقبلى لسوق العمل.



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ اليوم وأجرى حوار مع طلابها، كما زار مجمع الملاعب بجامعة كفر الشيخ.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى، رايموند كارلسن الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

وتناول اللقاء التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى هذا المجال استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى نظرا للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا سيادته إلى أهمية أن تتضمن أى مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكزا للتدريب الفنى لبناء القدرات فى مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة فى مصر.

وأعرب "كارلسن" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر فى مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لاسيما فى ضوء السمعة التى باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمى فى مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ فى العام المقبل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتناول الاجتماع "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول"، ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية، خاصة فى القرى المدرجة فى إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى نجح فى زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية فى مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية فى هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض فى هذا الإطار الموقف الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبى ضمن المبادرة، والتى وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالى 100%.

كما عرض وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعى، خاصة فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضى، رفائيل جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشاد الرئيس السيسى بجهود مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل الدور الهام للوكالة فى إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعى نشر السلام والأمن الدوليين، ومؤكدا أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.

كما أشار الرئيس إلى توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص فى هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها لتطبيق أعلى المعايير الدولية فى مجال إجراءات الأمن النووى.

وأعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيدا بإسهامات مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية فى مجال منع الانتشار النووى والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حد سواء، ومؤكدا دعم الوكالة الكامل لمشروع محطة الضبعة النووية الذى يعتبر خطوة مهمة وكبيرة فى اتجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر، الأمر الذى من شأنه أن يرتقى بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب فى مسيرة التنمية ويجعلها من أهم الدول الرائدة فى هذا المجال على مستوى المنطقة، معربا عن التطلع لأن يمثل ذلك المشروع نموذجا للتعاون الثنائى المثمر بين الوكالة ومصر.

وتم استعراض سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية فى إطار المبادرة التى تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان "أشعة الأمل" لعلاج مرضى السرطان فى أفريقيا، وذلك من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التى باتت تتمتع بخبرة كبيرة فى هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التى ستقدم الدعم الفنى اللازم للمبادرة داخل القارة.

كما تم التطرق إلى استضافة مصر فى عام 2022 لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ COP27، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التى تساعد على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس الماضى مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقنى بالتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.



ووجه الرئيس بالتوسع فى استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، للمساهمة فى سرعة الاجراءات واختصار زمن التقاضى، وكذلك تعميم نظام التقاضى عن بعد فى كافة المحاكم خلال الفترة المقبلة.

كما عرض المستشار عمر مروان ما تم بشأن تطوير المقر الرئيسى التاريخى لمصلحة الشهر العقارى، وكذا جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، ووجه الرئيس بمواصلة ميكنة كل فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، نظرا لأهميته ولتعامله اليومى مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس على ما تم من إجراءات من قبل وزارة العدل لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث تم فى هذا الإطار الفصل فى كل الدعاوى التى يرجع بعضها إلى تسعينات القرن الماضى.