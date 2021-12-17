القوى العاملة: تعيين 1440 شابا منهم 5 قادرون باختلاف بمحافظة قنا

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أنه تم أيضا استخراج 1426 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة، كما صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 2 مليون و503 آلاف جنيه، ومنحة المولد النبوى الشريف لـ4786 عاملا، وصرف 40 ألفا و544 جنيها للرعاية الصحية لـ 190 عاملا من المسجلين بالمديرية.
من جانبه، أوضح حسام طلبة مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال نوفمبر الماضى - أنه تم التفتيش العمالى على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 32 محضرا عماليا من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديا وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
ولفت إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.
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