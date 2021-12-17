بشرى بشأن تجديد بطاقات الهوية للمصريين فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة - فى بيان اليوم الجمعة - أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

تقديم الطلب

من جانبها، أوضحت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى أن الهيئة أوضحت أنه يمكن تقديم الطلب عبر مكاتب الطباعة أو الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة؛ لتقديم الطلب واستكمال إجراءات الإعفاء فى حال الموافقة على الطلب، مضيفة أنه يتم التواصل مع المتعامل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والمستندات الداعمة.

الأعفاء من الغرامة

وأضافت أن هناك 8 حالات تعفى من الغرامة وتشمل الفرد الذى غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارج الدولة، والمقيم الذى انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت فى وثيقة سفره.

وأكدت أنها تشمل الفرد الذى انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إدارى أو حكم قضائى، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التى أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر، والفرد المصاب بمرض معد، أو المقعد سريريا، أو ذوو الإعاقة الكلية أو الجزئية، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة، وفئة البعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات، ومن فى حكمهم، داخل الدولة.

وأضافت أنها تشمل فئة كبار المواطنين (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين فى إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد وجواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سن المتعامل، بالإضافة إلى فئة الخاضعين للضمان الاجتماعى ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصة.

ولفتت إلى أنها تتضمن أيضا الفرد الذى لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، فضلا عن التأخير الناتج عن خطأ مرفقى أو لسبب يعود إلى أنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير فى التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.

وبدورها، أشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أنه يتم تقديم الطلب فى مكتب الطباعة، أو من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل من دون طباعة الطلب، والتواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لإدراج الرقم فى النظام لكى يتم إعفاؤه من الغرامة، فى حال موافقته لأحد الشروط الثمانية.

بطاقة الهوية.. إلزامية

وذكرت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامى لكل سكان الدولة، حيث أن الوثائق المطلوبة للوافدين والمقيمين تشمل تقديم دليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلى سارى المفعول، وإذن الدخول الأصلى سارى المفعول (للوافدين)، وتأشيرة الإقامة الأصلية سارية المفعول (للمقيمين).

وأكدت ضرورة تجديد بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات خلال 30 يوما من انتهاء صلاحيتها، وفى حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير بمعدل 20 درهما يوميا، وبحد أعلى 1000 درهم شهريا، منوهة بأنه بعد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، على حاملها التوجه لتقديم طلب بالتجديد، وتتولى الهيئة إرسال إشعار عبر رسالة نصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وأضافت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يعد إلزاميا لكل سكان دولة الإمارات، بمن فى ذلك المواطنين الإماراتيين، ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى، والوافدين المقيمين فى الدولة، ويطلب من أى شخص مشمول بنطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.