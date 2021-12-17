جدة - نرمين السيد - شارك صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، فى الجلسة الحوارية الخاصة بدور الشركاء (المجتمعات المحلية، القطاع الخاص، المنظمات غير الهادفة للربح، المنظمات الدولية، المؤسسات التمويلية) فى الحفاظ على المدن.





وعلى مدار ثلاثة أيام وخلال مشاركة مصر فى المنتدى الوزارى العربى الرابع للاسكان والتنمية الحضرية - نحو مدن مرنة قادرة على الصمود "تحديات وفرص"، والذى عُقد فى العاصمة الأردنية عمان، عرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تجربة الصندوق فى استخدام عدد من آليات تمويل التطوير الحضرى المستدام، والتى انعكست فى عمليات تطوير المناطق العشوائية على مدار السنوات السابقة، حيث تم تمويل مشروعات التطوير ليس فقط من خلال الصندوق بل من خلال شراكات عديدة مع الجهات والهيئات الحكومية، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، ووزارة الكهرباء وغيرها. كما أشار المهندس خالد صديق إلى مساهمات المجتمع المدنى فى صورة رجال الأعمال، واتحاد البنوك المصرية، والمؤسسات المانحة المحلية والدولية، فى جهود التطوير. وتناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أهمية التصنيف الجديد لعمران المدن القائمة، والذى يتبنى فكرة التحديات والفرص المتاحة داخل ضمن هذا العمران، حيث يأخذ بالاعتبار العوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيئية للمدينة، ويسمح بتحقيق الدمج بينها وبين العمران، مما يتيح تخفيف أعباء تمويل التطوير والتنمية عن كاهل الموازنات الحكومية، بل ويسمح بتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على المدن فى صور مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس صندوق التنمية الحضرية يشارك فى المنتدى الوزارى العربى الرابع للإسكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.