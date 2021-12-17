/666573/احمد-فتحي العمل-على-أرض-الواقع-هو-معيار-النجاح-الأساسي-وليس-التطبيل

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ميعار النجاح لأى شاب هو النجاح والعمل على أرض الواقع، موضحا ان الأمر ليس له علاقة «بالتطبيل» للحكومة أو التنسيقية أو مجلس النواب أو للدولة.

احمد فتحي: العمل على أرض الواقع هو معيار النجاح الأساسي وليس «التطبيل»

جاء ذلك خلال ندوة حوارية له بموقع دوت الخليج، مؤكدًا على أنه كعضو فى التنسيقية لدى أعضائها إيمان حقيقى بهذا الأمر ويتم التدريب عليه، مشيرا لوجود نحو 25حزبا داخل التنسيقية ويؤمنون بأهمية العمل على أرض الواقع والتماس مع المواطنين وليس إطلاق الشعارات أو التطبيل.

دوت الخليج

ونوه وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن أى مواطن يريد أن يعمل ويجتهد على أرض الواقع لن ينظر إلى التطبيل لأى من الجهات خاصة أن «الشغل والعمل» هو المعيار الأساسى لأى نجاح مؤكدا على أنهم فى التنسيقية أمناء على هذا الأمر ويدركون أهمية وقيمته وأن يكون العمل حقيقى وليس شعارات أو تطبيل.