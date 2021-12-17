/666584/بشأن-معهد-الكبد-ومدرسة-التمريض-النائب-هاني-خصر-يناقش-طلبي-إحاطة-في-البرلمان

ناقش النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس طلبين إحاطة، الأول بشأن معهد الكبد بحضور عميد المعهد الدكتور هشام عبد الدايم والمدير التنفيذي للمعهد الدكتور توفيق عبد المطلب، وفي البداية أشار النائب هاني خضر إلي وجود ١١ مخالفة تم اكتشافها وهي كما يلي:

دوت الخليج ١- إجراء الكثير من العمليات مع تحميل المريض مستلزمات العمليات التي قد تصل إلي ٦٠٠٠٠ جنيه. ٢- عدم تثبيت العمالة منذ ٢٠١٤ والراتب ١٤٠٠ جنيه. ٣- خفض قيمة النبطشيات من ٥٥ جنيه إلي ٣٥ جنيه. ٤- الاستخدام الخاطأ لوحدة الفرم . ٥- إهدار المال العام لعدم استخدم وحدة المعالجة بعد تسليمها وإلي الآن لم يتم تشغيلها. ٦- تعطل جهاز أشعة المسح الذري منذ ٤ شهور. ٧- محاسبة المقصيرين في حادثة صابر شحاته وعدم حصوله علي المستحقات والتعويضات. ٨- محاسبة المقصيرين في وفاة رفعت كريشه وعدم حصول أهله علي المستحقات والتعويضات حتي الآن. ٩- أسباب إقالة الدكتور إبراهيم عبد القادر وما تم من تحقيقات حتي الآن. ١٠- لماذا يتم تأجير معدات المعهد إلي شركات خاصة؟ ١١-لماذا يتم عمل عمال الشركات الخاصة في النفايات؟. وما هي الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها ؟ وجاري تصعيد هذه الملاحظات للجهات الرقابية بعد إعتراف عميد المعهد والمدير التنفيذي بصحة الوقائع من جهة أخري تم مناقشة طلب الإحاطة الثاني والخاص بمعايير وأُسس إختيار الطلبة بمدرسة التمريض بحضور الدكتور يحيي مدير التأمين الصحي بالمنوفية.

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