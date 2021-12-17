عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن الخدمات التموينية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تقديم خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، عار تماما عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تقديم خدمات مقابل الحصول على مبالغ مالية، مُشددةً على أن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة.

الخدمات التموينية

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على أى من الخدمات التموينية تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالى: "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالى: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تموينى بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الصفحات المزيفة.

المقررات التموينية

وفى سياق متصل، تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى، من خلال 38 ألف منفذ تموينى منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتى وبقالى التموين، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل المنافذ من خلال عملية صرف المقررات التموينية، والتأكد من مدى التزامها بصرف مقررات الدعم السلعى، لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أى زيادة.