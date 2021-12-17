برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان طقس اليوم، أن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة خلال اليوم.

الأرصاد الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم حتى غد السبت، يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها نشاط للرياح أيضا على مناطق عدة.

طقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يكون مائلا للبرودة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس باردا فى أول الليل شديد البرودة فى أخره على كل الأنحاء.

الأرصاد الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، قد تمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

ويصاحب موجة الأمطار خلال طقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا، تستمر حتى غدا السبت.

طقس اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم؛ تكون كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى و10 للصغرى.

السواحل الشمالية 17 للعظمى و11 للصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 18 للعظمى و6 للصغرى.

جنوب الصعيد 21 للعظمى و10 للصغرى.