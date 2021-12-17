تعرف على موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب

يختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مشواره فى بطولة كأس العرب غدا السبت، عندما يلتقى منتخب قطر فى مباراة تحديد المركز الثالث على استاد 974.



موعد مباراة مصر وقطر

موعد مباراة مصر وقطر فى تمام الثانية عشر ظهر غدا السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.



مؤتمر صحفى لمباراة مصر وقطر

ويعقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيًا فى الحادية عشرة والنصف اليوم الجمعة، ومعه أحمد حجازي مدافع الفراعنة، للحديث عن مباراة قطر المقرر لها ظهر غدًا السبت فى الدور قبل النهائي لبطولة كاس العرب.



المران الأخير لمباراة مصر وقطر

ويؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، تدريبه اليوم في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الدوحة استعدادا للقاء قطر ظهر السبت المقبل وتحديدا فى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة على المركز الثالث لبطولة كأس العرب.

كما سيتم عقد الاجتماع التنسيقي للمباراة في الثانية ظهر اليوم الجمعة للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وخسر المنتخب الوطنى أمام نظيره التونسى لأول مرة منذ 871 يومَا فس المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف سجله عمرو السولية بالخطأ في مرمى زميله محمد الشناوى.