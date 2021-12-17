/666582/أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-بايرن-ميونخ-يستضيف-فولفسبورج

يشهد اليوم الجمعة على العديد من غيابات بالمباريات، بالأخص في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت أخر منفسات الجولة السابعة عشر أمس الخميس، بلقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضور مباريات اليوم جاء بالقليل، في الدوريات الأوروبية، بالدوري الإيطالي والألماني، والتركي والإسباني، في غياب مباريات الدوري المصري الممتاز، بسبب توقف الدوري لمشاركة المنتخب الأول للفراعنة في بطولة كأس العرب.

مباريات اليوم الجمعة:

الدوري الإيطالي

- ساليرنيتانا وإنتر ميلان، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

- لاتسيو وجنوي، الساعة السابعة والنصف مساء.

الدوري الإسباني:

- سيلتا فيجو وإسبانيول الساعة العاشرة مساء.

الدوري الألماني:

- بايرن ميونخ وفولفسبورج، الساعة التاسعة والنصف مساء.

الدوري التركي:

- ألتاي جيرسون سبور، الساعة السابعة مساء.

محمد بركات

قال محمد بركات تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "تصريحات كيروش عن التحكيم غير مفهومة ولا يوجد اي مبرر للحديث عن التحكيم في لقاء تونس، واحنا اللي كنا بنكسب بالحظ".

وأضاف: "محمد دراغر ظهير تونس طول الماتش بيجري وبيلعب عرضيات وبيراوغ، بدل ما نتكلم عن التحكيم نشوف حل للمشاكل الفنية في الملعب وازاي نوقف أخطر عناصر تونس".

"وأكمل: الكيميا" والتجانس بين أفراد الجهاز الفني أمر مطلوب، وزي ما بنشوفه بيسدد على الحضري في التمرين وبيهزر، عاوزين نشوفه بيحط تشكيل صح وأختتم قائلاً: "اتعلمنا واحنا بنلعب كورة ان لما اشوف المدرب بتاعي متوتر على الخط وبياخد انذارات أكيد انا كمان، هتوتر الفوارق بيننا وبين المنتخبات الأخرى فوارق بسيطة وليست فوارق خرافية".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.