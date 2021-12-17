/666586/انخفاض-درجات-الحرارة-حالة-الطقس-اليوم-الجمعة

يبحث العديد من المواطنيين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-12-2021، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع انخفاض درجات الحرارة اليوم في مختلف الأنحاء.

دوت الخليج وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، علي وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة. وفرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب والشلاتين على فترات متقطعة (20% تقريبا). درجات الحرارة المتوقعة الجمعة درجة الحرارة على القاهرة: العظمي 18 والصغرى 11 درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 17، والصغرى 13. درجة الحرارة على أسوان: العظمى 21 درجة 11 للصغرى درجة الحرارة على قنا: العظمى 20 والصغرى 10 درجات درجة الحرارة على شرم الشيخ: العظمى 22، والصغرى 15 درجة الحرارة على الغردقة: العظمى 22، والصغرى 15 درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 20 والصغرى 11 درجة الحرارة على سوهاج العظمى 19، والصغرى 7.

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