رامي صبري يحيي حفل رأس السنة بالإمارات العربية

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يستعد المطرب رامى صبرى، لإحياء حفلًا غنائيًا بمناسبة ليلة رأس السنة، في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، يوم الجمعة 31 ديسمبر.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنان رامي صبري حفلًا بالامارات احتفالًا برأس السنة.

ويقدم رامي صبري خلال الحفل باقة من أروع أغنياته، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول ضمن الاحتفالات برأس السنة.

رامي صبري يتخطى الـ 4 ملايين مشاهدة بأغنية «هموت من غيرها»

من ناحية أخرى، يواصل الفنان رامي صبري تحقيق نجاحات ساحقة، من خلال أغنيته الجديدة «هموت من غيرها» الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مساء يوم 18 من شهر نوفمبر.

واستطاعت أغنية «هموت من غيرها» في 3 أسابيع، أن تتخطى 4 مليون مشاهدة، وكانت تصدرت تريند رقم واحد في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع يوتيوب، في أقل من يومين.

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة «هموت من غيرها»

وكان شوق الفنان رامي صبري الجمهور لأغنيته الجديدة، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "صباح الفل علي حبايبي ان شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18/11 / 2021 ان شاء الله نجاح كبير ".

رامي صبري يطرح حياتي مش تمام 2

ويطرح رامي صبري خلال الفترة القليلة المقبلة، عمل غنائي جديد، لاستكمال أغنيته الأولى «حياتي مش تمام»، والتي حققت نجاحًا ساحقًا، في بداية عرضها.

ويتعاون رامي صبري في أغنيته الجديدة مع الملحن عزيز الشافعي، وقررا طرحها قريبًا، بعنوان«حياتي مش تمام 2»، وفقا لما صرح به الفنان من خلال راديو إنرجي.

كلمات أغنية حياتي مش تمام 2

وتقول كلمات أغنية «حياتي مش تمام 2»: «قاعد دلوقتي لوحدي مع نفسي وبفكر ... إيه الذنب اللي أنا أذنبته والمفروض عنه بكفر، الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر ... الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعة معلمة، أنا مش قادر اتحمل أكتر على بالي ذكريات سابهالي وليالي كانت أحلى ليالي دا الغالي غالي وهيفضل غالي».

وتصدرت أغنية «هموت من غيرها» تريند رقم واحد في الأكثر روجا بين المستمعين عبر موقع يوتيوب، كما تخط العمل حاجز المليون مشاهدة، في أقل من يومين.

أزمة ويجز ورامي صبري

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي، أزمة قوية بين ويجز ورامي صبري بعد أن صرح رامي صبري بأنه يسمع ويجرز، لكنه لم يقهم كلامه، فرد ويجز عليه ، قائلا: “«هو الفنانين مينفعش يطلعوا في البرامج يتكلموا عن نفسهم، لازم اسمي يتحط في جملة، ماتبص في ورقتك».

ليرد رامي صبري، عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا ويجز يا حبيبى أنا قلت أنا بسمعك وبحب شغلك ولكن مش بفهم الكلام وده ميقللش من شغلك بالعكس أنت شاطر جدًا ومجتهد وناس كتير بتحب شغلك وما تفهمش كلامى غلط".