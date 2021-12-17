/666588/أبرز-5-تصريحات-لرئيس-مجلس-النواب-خلال-الأسبوع

أدلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب،و التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: ـ تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي استطاع بقيادته الحكيمة حفظ الأمن والاستقرار والانتقال بالدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة. - الدبلوماسية البرلمانية المصرية حققت حضوراً بارزاً أثناء المشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والقمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. - الوفود البرلمانية المشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصري الذي عكس فهماً واعياً لمختلف القضايا التي طُرحت خلال المشاركة في المحفلين الدوليين. - مجلس النواب يدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل والخارج، وقدم العديد من التشريعات المهمة خلال الفترة السابقة، بما يعكس جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية. - الوظيفة التشريعية تقتضى تحري الدقة البالغة والتركيز في مشروعات القوانين بشكل يحقق سرعة الإنجاز ويضمن اعتبارات المصلحة العامة.

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