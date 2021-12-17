اليوم.. محمود العسيلي يحيي حفلًا غنائيًا بمصر الجديدة

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يستعد المطرب محمود العسيلي ،اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة مصر الجديدة، ومن المقرر أن يقدم من خلاله باقة من أفضل أغنياته والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الفنان محمود العسيلي بمصر الجديدة.

أبرز أغنيات محمود العسيلي

وتعد أشهر أغنيات محمود العسيلي "علي خدك" و "يا ناس" و"بعدتي ومبعدتيش" و"مش مضمون" و"في حتة تانية " و"يا ويلي أنا" و"يا حلم بعيد" و"طلع الحلو وبس" و"وجع الهوى" وهيوقفوك" و"ترارام" وغيرها من الأغانى .

العسيلي يؤيد قرار النقابة في منع الغناء بالفلاشة

وعلى الجانب الآخر، أيد المطرب محمود العسيلي قرار منع استعانة نجوم الغناء بفلاشة أثناء إحياء حفلاتهم، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية مؤخرا، بعد اشتباكات حسن شاكوش برضا البحرواي في الأيام القليلة الماضية.

أعرب محمود العسيلي عن موافقته لمنع الغناء بالفلاشة من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدامن نقابة المهن الموسيقية و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة و الذوق العام و هيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني”.

قلقان أحدث أعمال محمود العسيلي

و تعد أغنية «قلقان» أحدث أعمال الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

كلمات أغنية قلقان

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: "قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.