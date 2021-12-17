مقابر متعددة الطوابق.. هل تجوز شرعا؟

جدة - نرمين السيد - سادت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول حكم بناء مقابر متعددة الطوابق، خصوصا مع زيادة أعداد الوفيات التى قد تأتى متزامنة لأكثر من شخص بسبب أزمة فيروس كورونا.





حكم بناء المقابر متعددة الطوابق

وخلال خدمة البث المباشر التى تقدمها دار الإفتاء المصرية، يوميا عبر حسابها بـ فيس بوك، ورد سؤال مفادة: ماحكم بناء مقبرة متعددة الأدوار؟.. وكانت الإجابة أن ذلك يجوز شرعا، لكن شرط ألا يكون هناك مكان لدفن الميت سوى بهذه الطريقة، وفى حال أن الجثث فى القبر الأصلى لا تزال موجودة ومن غير الممكن جمع عظامها.

وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار المقابر، وهو ما أدى إلى لجوء البعض لبناء "مقابر متعددة الطوابق" تحسبا لأى أزمة قد تحدث.

أسعار المقابر متعددة الطوابق

ووصل سعر المقبرة البالغ مساحتها 20 متر، في مدينة 15 مايو تحديدا إلى 100 ألف جنيه، وتتسع لدفن رجل وامرأة في وقت واحد ولا يمكن فتحها إلا بعد تحلل الجثة، فيما بلغ سعر المقبرة الـ40 مترا، والتي تسع لدفن 4 جثث في بعض مدن القاهرة إلى أكثر من 200 ألف جنيه.