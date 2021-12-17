محافظ الغربية: غلق 37 منشأة مخالفة و13 مركزا للدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إنه تم غلق وتشميع 37 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و13 مركزا للدروس الخصوصية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وطالب المحافظ أصحاب المحلات والمقاهى والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وأكد رحمى أن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس التاجى ومنع التجمعات، مشددا على أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين.

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