/666594/وفد-من-التنسيقية-يشارك-في-ختام-مهرجان-نواة-للفنون-المقام-على-مسرح-وزارة-الشباب-والرياضة

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بالمشاركة في ختام مهرجان نواة للفنون المقام علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.

دوت الخليج

وناقش المهرجان عدة موضوعات من خلال عروض مسرحية قدمها الشباب، وقام اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة بإلقاء كلمه الختام، موضحاً دور المرأة في النهوض بالمجتمع ووجه الشكر لصندوق الأمم المتحدة علي إسهاماته في دعم تلك المواهب الشابة، كما وجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للشباب.

ضم وفد التنسيقية كل من محمد شلبي و محمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتقدمون بطلبات بشأن شركة الدلتا للحديد والصلب

وكان قد انتقد نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تعنت هيئة التنمية الصناعية في اصدار الترخيص الخاص بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب، حيث أوضحوا أن هذا الأمر من شأنه ان يهدد الشركة بالتوقف عن العمل والإنتاج ويهدد مصيرها.

و تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الإحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في شأن التعنت في إصدار الترخيص الخاص بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب من قبل هيئة التنمية الصناعية،وهو ما يعد مخالف للقانون رقم 15 لسنة 2017، ويؤثر بشكل كبير جدا علي واحد من أهم قلاع صناعة الحديد فى مصر ،ويخالف توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام القابلة للتطوير